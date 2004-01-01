Открытое письмо

Традиция дарить друг другу открытки появилась в Англии. В 1794 году английский художник Добсон нарисовал первую рождественскую открытку и вручил ее получателю лично в руки. Первая поздравительная открытка была отправлена по почте в 1843 году Генри Коул. Именно с этого момента и началось активное распространение новогодней открытки. Из Англии традиция быстро перешла и распространилась в России. На дореволюционных рождественских открытках чаще всего изображали русскую зимнюю природу, дома, занесенные снегом. По одной из версий создателем первой новогодней открытки в России в 1901 году был Николай Каразин. Другие историки предполагают, что право считаться отцом такой открытки принадлежит библиотекарю Петербургской академии художеств Федору Беренштаму.

В экспозиции будут представлены почтовые открытки конца 20 века и начала 21 века из собрания музея, объединённые тематикой новогодних праздников.