Открытие мотосезона 2017

Мотоклуб «Murman Riders» МСС приглашает мотоциклистов принять участие в традиционном мероприятии «Открытие мотосезона».

Всем участникам колонны иметь при себе документы, соответствующие ПДД: Свидетельство о регистрации на мотоцикл, вод.удостоверение кат. «А», ОСАГО. Водители и пассажиры должны быть в шлемах. (Осмотра для регистрации мотоциклов на площадке не будет, просим всех позаботиться об этом заранее и самостоятельно).

Программа:

12:00 – сбор участников на площадке к/т «Атлантика» (пр-т Кольский, 131)

13:00 – старт колонны по маршруту: пр-т Кольский, пр-т Ленина, пр-т Героев Североморцев, ул. Александрова, памятник Защитниками Заполярья

13:30 – возложение цветов к Вечному огню (просим участников позаботиться о приобретении цветов)

13:45 – обще фото участников

19:00 – вечерина (состоится при любой погоде) в Рок-н-Ролл Баре

Форма одежды – байкерская. От всех – хорошее настроение и желание быть с друзьями в хорошей компании. От Мотоклуба «Murman Riders» МСС – угощение на входе, немного конкурсов и подарков. От Рок-н-Ролл Бара – отличный музон, группа «Роджерс» и наша суперпозитивная мото-рок группировка «Твою мать!».