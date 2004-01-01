Открытие концертного сезона

Итак, пережив летнее затишье, мы выходим из отпуска и объявляем первый концерт за пару прошедших месяцев!

Открытие сезона 2017\2018 и сразу с мощнейшим мультиформатным концертом!

THE HOOLZ

Ребята из группы Fuze Magazine заархивировали свой англоязычный проект и теперь везде выступают с новыми хитами на родном языке! Романтический коктейль из нескольких видов западноформатного рока 60-80-ых уже давно пришелся по вкусу публике нашего города. Частые гости на сцене Дока, эти ребята умеют приковать к себе внимание, а их песни хочется слушать снова и снова!

SWIMMING ME

Гранжевать так под нау вейв! Ты растянутый свитер, а я рваная струна. Герои мурманских разливаек только что вернулись из Северо-западного турне и жаждут взорвать зал в родных пенатах!

ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ

Последнее шоу ПкМ в полном составе на как минимум ближайший год! Не пропусти мощнейшее выступление от корифеев заполярного краста! Пощады не будет!

DJ UKS

Рейв ап панк-рок тунайт!