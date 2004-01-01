В мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится просмотр новейших мультфильмов конкурсной программы Открытого Российского фестиваля анимационного кино!

В рамках широкомасштабной Всероссийской акции «Открытая премьера» студия анимационного творчества "Яркое настроение" приглашает на бесплатный показ фестивальных мультфильмов.

У гостей фестиваля будет возможность не только посмотреть мультфильмы, но и зрительским голосованием определить самую лучшую картину. По итогам масштабного зрительского голосования по всей стране определится фильм-победитель «Открытой премьеры», он будет объявлен на торжественной церемонии закрытия, а его авторы получат, пожалуй, самую желанную всеми творцами награду – приз зрительских симпатий. Приз от всей страны!

Ведь «Открытая премьера» – это не только огромное количество киноплощадок, городов, сел, не только тысячи сеансов, подсчет голосов и выбор всей страной лучшего фильма фестиваля. Самое главное – это десятки тысяч благодарных маленьких зрителей, которые любят, ценят и ждут новую отечественную анимацию.