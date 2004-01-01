Лабораторная включает в себя две части: сначала на площадке участники получают необходимые раздаточные материалы и в течение 20-30 минут отвечают на вопросы, а потом ведущий, или «заведующий Лабораторной» («завлаб») объявляет правильные ответы и подробно разбирает каждое задание.

Чтобы объяснить неясные моменты и рассказать подробнее о самых интересных научных фактах, на площадках Информационных центров по атомной энергии будут работать опытные «завлабы»: Ия Курляндская, физик-математик, кандидат педагогических наук, и Дмитрий Пуговкин, кандидат биологических наук ММБИ КНЦ РАН.

В общей сложности Лабораторная длится 1,5-2 часа.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов на площадке, получат подарки: по традиции, ИЦАЭ наградят их научно-популярными книгами.

«Открытая лабораторная» – это самая масштабная однодневная научно-популярная акция в мире. Проходит ежегодно с 2017 года и в 2020 году приурочена ко Дню российской науки. В 2019 году «Открытая лабораторная» состоялась в 30 странах мира на нескольких языках и собрала около 100 тысяч участников. Акция удостоена премии «За верность науке» в номинации «Прорыв года» (премия, учреждённая Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения). Акцию проводит АНО «Лаборатория просветительских проектов».

Место:

площадках для взрослых (от 14 лет): МГТУ, ул.Спортивная,13

площадка для детей (от 6 до 14 лет): а\л Ленин, пр.Портовый,25

Все мероприятия ИЦАЭ бесплатные, необходима регистрация на таймпад.

На площадку для взрослых

На площадку для детей