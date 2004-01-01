День Святого Валентина – отличный повод, не только чтобы признаться в любви своей половинке, но и открыть сердце новым чувствам. МАУ МП «Объединение молодежных центров» сделает самый романтический вечер в году особенным.

В ТРК «Мурманск Молл» состоится акция «Открой свое сердце».

В программе мероприятия – множество сюрпризов и подарков, увлекательных мастер-классов, праздничная программа, конкурсы и розыгрыши призов для молодежи города, тематические площадки от наших центров (2 этаж у фонтана), а также подведение итогов конкурса на самое лучшее признание в своих чувствах – «У любви нет преград» (который стартовал 31 января 2017 года на базе «Молодежного культурного центра»).

Любители помастерить смогут поучаствовать в мастер-классе «Быстрые Валентинки». Handmade подарок для любимых станет особенно памятным и приятным.

Узнаем свою половинку лучше при помощи интерактивного варианта теста Люшера от «Молодежного центра творчества и социальной адаптации». Хотите узнать совместимость вашей пары – для вас тест на совместимость от наших психологов и каверзная игра «Вопрос-ответ». А узнать свое романтическое будущее вы сможете на площадке «Молодежного культурного центра» при помощи магического шара.

Но это еще не все! Главный подарок этого вечера – праздничный концерт (1 этаж), где гости смогут отдохнуть и насладиться яркой программой, во время которой будут представлены номера талантливой молодежи города Мурманска. Специальный гость мероприятия – шоу-группа «Эликсэ» с пленительными восточными танцами.

А чтобы этот прекрасный вечер в компании «Объединения молодежных центров» остался в вашей памяти, на протяжении всего мероприятия будет работать фотограф. И не забудьте сделать селфи с очаровательным Амуром!