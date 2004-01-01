Открой Рот
Отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух
Отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух
В Мурманске пройдет отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот».
Победитель отборочного тура становится финалистом Чемпионата в своей Конференции.
Победители в семи Конференциях России становятся участниками финала, который пройдет в Москве.
Все победители отборочных туров получат специальные призы от литературной премии «Ясная Поляна».
Зарегистрироваться для участия в отборочном туре можно по адресу.
Бесплатно