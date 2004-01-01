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Открой Рот

Отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух

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Ограничения: 18+
События: Соревнование.

В Мурманске пройдет отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот». 

Победитель отборочного тура становится финалистом Чемпионата в своей Конференции. 

Победители в семи Конференциях России становятся участниками финала, который пройдет в Москве.

Все победители отборочных туров получат специальные призы от литературной премии «Ясная Поляна».

Зарегистрироваться для участия в отборочном туре можно по адресу.

Пинта
2 декабря
17:00
Цены

Бесплатно

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