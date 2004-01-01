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В Мурманске пройдет отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой Рот».

Победитель отборочного тура становится финалистом Чемпионата в своей Конференции.

Победители в семи Конференциях России становятся участниками финала, который пройдет в Москве.

Все победители отборочных туров получат специальные призы от литературной премии «Ясная Поляна».

Зарегистрироваться для участия в отборочном туре можно по адресу.