Открой для себя библиотеку!

С 10 до 18 часов вас ждут таинственные путешествия по книгохранилищу и познавательная прогулка по самым ярким арт-объектам библиотеки, увлекательные мастер-классы и необычные экскурсии от музея занимательных наук «Фокус» и «Фантастический квиз» от команды «Квиз Арктика». В этот день в библиотеке будет работать мобильный планетарий.

В рамках неформальной краеведческой экскурсии вам предложат не просто увидеть Мурманск с высоты 18 метров и сделать необычные фотографии, но и узнать массу интересных и малоизвестных фактов о нашем городе.

Нежнейшую выпечку, вкусный кофе и лучшие настольные игры приготовит для вас кафе «Ботаник».

Программа мероприятий:

10:00-18:00

«Время читать!» – акция по продвижению книги и чтения (читальный зал, 4 этаж). Вас ждет «живая» книжная выставка, уникальные экземпляры альбомов по искусству, удивительные энциклопедии, издания на иностранных языках и многое другое.

Калейдоскоп подарков: книги и буклеты со всего света (читальный зал, 4 этаж). Каждый читатель сможет взять в подарок с выставки буклеты и брошюры, посвященные искусству, культуре и традициям зарубежных стран.

«Зона комфортного чтения» (зал литературы по искусству, 4 этаж). Лучшие книги для терапии души – добрые, юмористические, поэтические, прекрасно иллюстрированные, а также уютные диваны, пледы и подушки.

«Читай в цифре!»: акция по продвижению чтения в электронном формате (зал электронных ресурсов, 3 этаж). Тысячи электронных книг и журналов, учебных пособий, все книжные новинки – в твоем смартфоне/планшете бесплатно.

«Операция «Ликвидация»: День возвращенной книги в Зале городского абонемента (зал городского абонемента, 2 этаж).

Поздравь библиотеку! (холл библиотеки, 1 этаж). Все посетители смогут оставить свои пожелания, поздравления, предложения и идеи для развития библиотеки.

12:00; 15:00 – «Секрет на миллион»: экскурсии по книгохранению библиотеки (сбор групп – в холле библиотеки, 1 этаж).

12:30 – «Удивительный мир реставрации» (литературная гостиная, 4 этаж). Лекция-презентация отреставрированных изданий из фонда редких книг библиотеки.

13:00 – «Посмотри на город сверху»: неформальная краеведческая экскурсия (отдел краеведческой литературы, 4 этаж).

13:00 – Мастер класс по изготовлению закладки для книг из спила можжевельника от Лавки Мастерового «Рысич» (кафе «Ботаник», 1 этаж). Цена билета – 400 рублей. Запись на мастер-класс – в группе «Лавка Мастерового «Рысич» «ВКонтакте» или по телефону +7 960 022 07 01.

14:00 – «Арт-объекты «Научки»: познавательное путешествие по самым живописным местам библиотеки (сбор группы – в холле библиотеки, 1 этаж)

16:00-18:00 – Фантастический квиз: увлекательная интеллектуальная командная игра (читальный зал, 4 этаж). Запись команд – в группе «Квиз Арктика» «ВКонтакте».

В течение всего дня для вас работают увлекательные интерактивные экспонаты музея занимательных наук «Фокус» (цена билета на экскурсию – 250 рублей). Нежнейшую выпечку, вкусный кофе и лучшие настольные игры приготовит для вас кафе «Ботаник».

Музей занимательных наук «Фокус»

10:00-18:00 – программа мастер-классов от «Фокуса» (Зал наук, 2 этаж). Цена билета – 200 рублей. Запись на мастер-классы – в группе «Музей занимательных наук «Фокус» «ВКонтакте» или по телефону (8152) 780-540.

12:00 – презентация выставки «В технике Барджелло» (Зал наук, 2 этаж). Техника вышивки Барджелло – одна из самых красивых и простых в исполнении вышивок, превращающих плоские фигуры в оптическую иллюзию.

Мурманский мобильный планетарий

с 11:00 – показы научно-познавательных фильмов, которые будут интересны как взрослым, так и детям (зал каталогов, 3 этаж).

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 – «Расцвет космической эры» (12+)

12:00, 14:00, 16:00 – «Время деревьев» (6+)

Цена билета – 200 рублей. Телефон:+7 911 345 67 89.