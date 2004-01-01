Оттепель и грусть

Наступила весна, скоро сосули заплачут нежной капелью, а пока предлагаем вам романтическую вечеринку с лёгким печальным флёром, чтобы вам было грустно и светло в это воскресенье.

Играют:

The Hoolz

Ребята из группы Fuze Magazine выступят для вас со своим русскоязычным проектом! Романтический коктейль из нескольких видов западноформатного рока 60-80-ых уже давно пришелся по вкусу публике нашего города. Частые гости на сцене Дока, эти ребята умеют приковать к себе внимание, а их песни хочется слушать снова и снова!

Люди На Холме

Второй раз на сцене Дока - прочувствованный атмосферный неофолк. В 2014 году был записан дебютный альбом "Люди на холме". Второй альбом группы, "Nordavind" был выпущен летом 2016-го года лейблом COD.

Del Sphagnum

Один из самых самобытных акустических артистов Заполярья снова концертирует и выйдет на сцену Дока в этот вечер! Очень ждем его проникновенных задушевных композиций.

Loymer

Это девочка Полина, она представляет академическую школу вокала и играет на пианинке. Очень красиво у неё получается.