Отечеству мы славу воздаем!

Акция посвящена Дню народного единства. Посетители библиотеки совершат экскурс в историческое прошлое России, узнают об истории праздника, о Смутном времени, об освобождении Москвы от польских интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны.

В рамках информационной акции пройдут интеллектуальные игры «РосКвиз» для студентов. В нескольких раундах командной игры молодые люди ответят на вопросы разной сложности. «РосКвиз» посвящен историческому прошлому нашей страны, архитектурным памятникам, этнографии и национальным особенностям народов России.