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Отечеству мы славу воздаем!

Информационная акция

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События: Акции.

Акция посвящена Дню народного единства. Посетители библиотеки совершат экскурс в историческое прошлое России, узнают об истории праздника, о Смутном времени,  об освобождении Москвы от польских интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны.

В рамках информационной акции пройдут интеллектуальные игры «РосКвиз» для студентов.  В нескольких  раундах командной игры молодые люди ответят на вопросы разной сложности. «РосКвиз» посвящен историческому  прошлому нашей страны, архитектурным памятникам, этнографии и национальным особенностям народов России. 

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