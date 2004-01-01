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Отечественное изобразительное искусство 19-20 вв.

Выставка мастеров «золотого века» русского искусства

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События: Выставки.

В отделе Мурманского областного художественного музея, который находится в здании филармонии, откроется выставка изобразительного искусства 19-20 вв.

Среди авторов, чьи работы будут представлены в экспозиции - картины Михаила Константиновича Клодта, Ивана Петровича Кёлера, Ильи Николаевича Занковского и других мастеров.

XIX век называют «золотым веком» русского искусства. В это время наряду с классицизмом получили развитие новые художественные стили и направления – сентиментализм, романтизм, реализм. Среди жанров на первое место вышли портрет и пейзаж.

Филармония
c 3 марта по 16 апреля

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