Отечественное изобразительное искусство 19-20 вв.

В отделе Мурманского областного художественного музея, который находится в здании филармонии, откроется выставка изобразительного искусства 19-20 вв.

Среди авторов, чьи работы будут представлены в экспозиции - картины Михаила Константиновича Клодта, Ивана Петровича Кёлера, Ильи Николаевича Занковского и других мастеров.

XIX век называют «золотым веком» русского искусства. В это время наряду с классицизмом получили развитие новые художественные стили и направления – сентиментализм, романтизм, реализм. Среди жанров на первое место вышли портрет и пейзаж.