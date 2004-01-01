Отдам мужа в хорошие руки

Ограничения: 16+

Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому мужчине. Но это ещё не всё: Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису! Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее с этого она только началась…

Казалось бы, забавный анекдот, но Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих», как всегда готов подшутить над доверчивым зрителем, чтобы затем развернуть перед ним трагичную и нелепую историю гибели одной семьи. А затем показать, как его герои, пройдя по тернистому пути страданий и утрат, обретают новый смысл собственной жизни через любовь.

Ведь только любовью можно спасти этот разрушающийся мир, говорят нам замечательные актёры занятые в этом спектакле. Сначала нужно только вообразить себе эту любовь, а за тем лишь поверить в неё!

Режиссер: Вячеслав Невинный-мл.

Актёры: Яна Поплавская, Вячеслав Невинный-мл, Вадим Колганов, Ирина Лачина, Ася Калинина, Александр Пашков и др.