От закаливания к аквайсу

Накануне Третьего Чемпионата мира по ледяному плаванию и Первого Кубка Арктики по ледяному плаванию, которые пройдут в Мурманске с 14 по 17 марта Областная научная библиотека приглашает на встречу с организатором экстремальных заплывов из Нижнего Новгорода Александром Базановым.

Моржевание – это полезная процедура, доступная любому здоровому человеку. На его основе в России и других странах формируется новый вид спорта – аквайс-спорт. Аквайс-спорт – это спортивное плавание в ледяной воде, где вместо дорожки бассейна – прорубь.

Нижегородец Александр Базанов – социолог по образованию. Он увлекся спортом после 30 лет, что стало неожиданностью как для близких, так и для него самого. Теперь его компания «X-WATERS» организует массовые заплывы на открытой воде, где спортсмены-любители проплывают значительную дистанцию в необычной местности. Команда «Х-WATERS» покоряла Волгу, Байкал, Баренцево море, Вёртерзее, Керченский пролив.

На встрече с мурманчанами Александр расскажет о видах заплывов и их особенностях, о подготовке к соревнованиям и личном опыте участия в заплывах.