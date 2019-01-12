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От Рождества и до Крещения

Концерт в ДК им. С.М. Кирова

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События: Концерты.

Артисты ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки» подготовили для мурманчан праздничную программу с весёлыми песнями, колядками и забавами. В этот день в гости во Дворец культуры придут ансамбль народной песни «Русские потешки» из Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска и ансамбль народной песни «Веснянка» из посёлка Мурмаши!

ДК им. С.М. Кирова
12 января 2019
13:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-17-90

Касса дворца: 45-43-23

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