От Рождества и до Крещения

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Артисты ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки» подготовили для мурманчан праздничную программу с весёлыми песнями, колядками и забавами. В этот день в гости во Дворец культуры придут ансамбль народной песни «Русские потешки» из Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска и ансамбль народной песни «Веснянка» из посёлка Мурмаши!