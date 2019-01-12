От Рождества и до Крещения
Концерт в ДК им. С.М. Кирова
Концерт в ДК им. С.М. Кирова
Артисты ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки» подготовили для мурманчан праздничную программу с весёлыми песнями, колядками и забавами. В этот день в гости во Дворец культуры придут ансамбль народной песни «Русские потешки» из Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска и ансамбль народной песни «Веснянка» из посёлка Мурмаши!
Дополнительная информация по телефону: 45-17-90
Касса дворца: 45-43-23
Афиша мероприятий в рок-баре на неделю