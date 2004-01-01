От Рождества до Крещения

В древности Рождество Христово и Крещение Господне отмечались в один день – день Богоявления. Впоследствии церковь разделила эти события на два праздника. С тех пор Рождество и Крещение соединяются особыми днями – Святками.

Святки – это период с 7 по 18 января. В это время на Руси не прекращались праздничные гуляния. В деревне дети, подростки и молодежь собирались группами, делали из золотистой бумаги Вифлеемскую звезду, зажигали свечи, и с пением ходили славить Христа и поздравлять соседей. «Никогда русская жизнь не является в таком раздолье, как на Святках: в эти дни все русские веселятся», - писал знаменитый историк и этнограф Иван Снегирев.

На выставке представлены издания о русских традициях и обычаях, художественные произведения российских и зарубежных писателей, посвященные Рождеству и Святкам, сценарии празднования Святых вечеров, аудио – и видеокассеты, диски, грамзаписи, ноты сочинений русских композиторов, в произведениях которых присутствуют сцены зимних праздников.