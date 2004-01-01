Светлана – профессиональный художник. Кукол начала делать в детстве. В 2016 году узнала о шарнирных куклах, и впервые создала куклу «по – взрослому» - шарнирную из папье-маше. Светлана говорит: «Я люблю кукол, которых можно брать на ручки, пересаживать, менять позы, наклоны головы, движения рук». Больше всего художник любит работать над кукольными лицами: «Меня завораживает магия формирования характера куклы, нравится непредсказуемость результата, когда кукла сама выбирает, какой ей быть».

Для кукольных нарядов Светлана предпочитает использовать только натуральные ткани. Друзья дарят мастеру винтажный текстиль, что-то она сама находит на барахолках. Создание кукол занимает все свободное время художника и требует большого терпения. «Самое приятное - это когда из ничего вдруг возникает чей-то лик и обретает плоть и кровь. Ведь для художника его произведение - почти живое существо, а уж частица его души точно остаётся в маленьком кукольном тельце. Я в это верю».

Наталья Князева по профессии станочник широкого профиля, работала на комбинате «Североникель», но её творческая душа искала самореализации. В 2005 году Наталья поступила в Мурманский государственный педагогический университет на факультет «Технологии и дизайна». Учёба помогла определить ту сферу творчества, в какой ей хотелось бы развиваться. Узнав про полимерную глину, Наталья начала делать кукол. Работы художника стали участниками выставок в Мурманской области. Композиция «Кин - дза – дза», отправленная на кукольный фестиваль «Куклоград», покорила зрительские сердца.

На выставке «От души для любованья» предоставлены лучшие портретные и характерные композиции Натальи Князевой и авторские шарнирные куклы Светланы Якимчук-Ореховой.