6 февраля 2017 года исполняется 100 лет с того дня, когда в Норвегии состоялось первое саамское собрание, на котором были приняты саамский гимн и флаг. С 1992 года кольские саамы также ежегодно отмечают свой национальный праздник – Международный День саамов.

Выставка изданий «От древних знаний к современности» включает многочисленные источники, рассказывающие об этом удивительном северном народе, начиная от первых печатных книг Пьера-Мартина де Ламартиньера «Путешествие в северные страны» (1653) и Иоанна Шеффера «Лапландия» (1673) и заканчивая новыми работами ученых, путешественников.

Печатные и электронные источники располагаются в следующих разделах: «Саамская кухня», «Народная медицина», «Природные объекты через названия», «Прочие полезности».

В Год экологии в России издания, представленные на выставке, помогут ответить посетителям на многочисленные вопросы: откуда пришли саамы на Кольскую землю? каковы их кулинарные традиции? что мы знаем о народной саамской медицине? как язык саамов связан с окружающим их ландшафтом? почему народный календарь связан с охраной природы и др.