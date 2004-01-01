От древней Руси до новой России!

Для посетителей библиотеки подготовлена обширная и интересная программа.

Обзор цифровой коллекции Президентской библиотеки «Преодоление Смуты на Руси» позволит составить представление о внутри - и внешнеполитической ситуации в России на рубеже XVI-XVII вв. В коллекцию входят документы и материалы, отражающие состояние Московского государства накануне и во время Смуты, борьбу различных политических сил за московский престол и народное движение против завоевателей. Участники акции совершат видео-экскурсию по выставке «Смутное время и его образы в отечественной науке и культуре», подготовленной Президентской библиотекой. Представленные на выставке экспонаты рассказывают о событиях и деятелях этого времени и процессе формирования исторической памяти русского народа.

Национальные герои, полководцы, руководители ополчения, государственные и военные деятели будут представлены на виртуальной выставке-портрете «Герои Смутного времени».

Любой желающий сможет проверить свои знания в виртуальной игре «Угадай героя», а также расставить в правильной хронологии даты Смутного времени на Руси.

Для молодежи подготовлена интеллектуальная командная игра «Мы едины, мы – Россия», а также викторина «Сделано в России», в которой посетители узнают о выдающихся достижениях россиян.

В ходе информационной акции посетители библиотеки совершат экскурс в историческое прошлое России и получат полезную информацию о государственном празднике страны.