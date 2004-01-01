От богатырей до биороботов

«Вольга Святославович. Змей-богатырь» Ильи Куликова – остросюжетный исторический роман о внуке Ярослава Мудрого и прославленном родоначальнике княжеского рода Ольговичей. В золотые дни, когда Русь находилась под властью сыновей Ярослава Мудрого, в Чернигове рождается князь-богатырь, которому суждено навеки вписать свое имя в историю. Народ сложит о нем былины, нарекая Вольгой Святославичем, веря, что он был рожден от мифического змея, наделен способностью оборачиваться в рыб, зверей и птиц и понимать их язык.

«Вторжение» Василия Соколова. Знаменитая трилогия писателя-фронтовика о времени тяжких испытаний и подвигов русских людей, не сломленных трагедией 1941 года и нашедших в себе богатырскую силу сдержать и разбить врага. В первой книге трилогии описываются события от начала нашествия фашистских захватчиков до разгрома их под Москвой. Наряду с вымышленными героями в произведении действуют и выдающиеся полководцы – маршалы Советского Союза Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Федор Толбухин.

Герои фантастического романа «Кремль 2222. Юг» Дмитрия Силлова сражаются с биороботами и киборгами во время Третьей мировой войны. Данила, сбежавший из плена нелюдей, встречает человека, который никого не боится. Этот человек пришел из мира, где Последняя Война еще не проиграна. Мир называется Зоной, а человека зовут - Снайпер.