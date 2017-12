От Баха к современности

Ограничения: 12+

Программа концерта:

I отделение

Пауль Хубер – «Токката на тему колоколов собора», 1918-2001 в Сент-Галлене.

И.С. Бах Две хоральные прелюдии – «Allein Gott in der Hoeh sei her» BWV 662, «Wir glauben all an Einen Gott» BWV 680, 1685-1750.

Джон Раттер – Токката «на семь», 1945.

Сезар Франк – Прелюдия, фуга и вариация op. 18, 1822-1890 Хорал №3 минор.

II отделение

Энрико Пазини – Фантазия, 1936.

Марко Энрико Босси – «Разговор с ласточками» оp. 140 N° 2, 1861-1925 (Францисканские зарисовки).

Ханс Увэ Хильшер – Вариации на тему песни «Отец Жак», 1945.

Алессандро Бьянки родился в Комо, Италия, и учился в Консерватории в Пьяченца, где получил дипломы по органу и композиции (класс проф. Луиджи Тоя). Совершенствовался на мастер-классах известных профессоров Николаса Данби (Англия) и Артуро Саккетти (Италия).

В настоящее время является главным органистом базилики Святого Павла в Канту и художественным руководителем музыкальной ассоциации «Друзья органа Канту». Регулярные гастрольные концертные туры А.Бьянки включают в себя престижные международные органные фестивали во многих странах мира.

А.Бьянки проводит мастер-классы и лекции по итальянской музыке в Италии, Англии, Чехии, Германии, Испании, США, Сингапуре и Мексике, и он также осуществил целый ряд записей на компакт-диски и провел множество трансляций и передач на Радио и Телевидении в странах Европы, в США и в Бразилии.

Неоднократно приглашался членом жюри на международные органные конкурсы, и многие композиторы посвятили ему свои новые органные сочинения. В настоящее время он также является органистом англиканской церкви Святого Эдварда в Лугано.

В 2014 году город Канту наградил его званием «Заслуженный гражданин города» за работу в области искусства и культуры.