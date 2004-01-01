От Баха до блюза

Программа концерта

I отделение:

Бах – Хоральная прелюдия, песни из сборника Шемелли, ария из «Магнификат», Фантазия и фуга соль минор.

Гендель – Две арии из Итальянских кантат

II отделение:

Моцарт – Фантазия фа минор, Три масонские песни.

Мендельсон – Соната до минор, Три духовные песни.

В.Болкои – Фантазия на темы госпелов, Два негритянских спиричуэла.



Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.



Татьяна Куинджи

Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Заслуженная артистка России. Солистка Московского Государственного театра «Геликон-опера». Доцент кафедры вокала Российской музыкальной академии. В 1986 г. окончила МГПИ им. Гнесиных (ныне Российская музыкальная Академия). С 1991 г. занимается в вокальном классе известного в России и за рубежом педагога Г. М. Трояновой (включая ее мастер-классы в Зальцбурге). С 1986 по 1991 была актрисой Московского музыкального театра «Третье направление» при Союзе Композиторов России; успешно гастролировала с театром в Германии и Польше. С 1992 по 2010 гг. работала в Пермском академическом театре оперы и балета, а с 1997 г. в московском театре «Геликон-опера». В 2003 году исполнила мировую премьеру моно-оперы В. Рубина «Альбом Алисы». В камерный репертуар певицы входят произведения Баха, Генделя, Моцарта, Шуберта, Мендельсона, Шостаковича, Рахманинова, Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, Пуленка, Форе, Цемлинского, Мессиана, Бриттена, Гершвина, Бернстайна, Свиридова, Рубина, Десятникова, и др. С 2010 года доцент кафедры вокала Российской музыкальной академии (бывш. ГИТИС). Дает уроки пения и мастер-классы.

Людмила Голуб

Получила образование в Московской консерватории, где училась у известного органиста, профессора Л. И. Ройзмана по классам фортепиано, органа и клавесина. Принимала участие в мастер-классах знаменитых французских музыкантов Мишеля Шапюи и Андре Изуара. Сольные концерты Людмилы Голуб проходят в ведущих залах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах России и ближнего зарубежья. В 2004 году в рамках года Л. Яначека Людмила Голуб выступила музыкальным руководителем постановки оперы «Записки исчезнущего» (на материале одноименного вокального цикла Яначека) в театре «Геликон-опера» (реж. В. Бархатов). Исполняла одну из ролей, а также фортепианную партию в этом спектакле. Органистка имеет большое количество записей на компакт-дисках (фирмы Chandos, Le Chant du Monde, Hyperion), а также на радио и ТВ. Людмила Голуб была экспертом при строительстве органа Московского международного Дома музыки и теперь является штатной органисткой ММДМ. В 2002 году Людмиле Голуб присвоено звание «Заслуженная артистка России».