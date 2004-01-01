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Освежись!

Лето на Чердаке!

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Ограничения: 21+ FC/DC
События: Вечеринки.

Солнце становится всё ярче, небо всё яснее, а отметка термометра всё выше – и это значит, что настало время для настоящей летней вечеринки! «Освежись!» – говорим мы своим гостям и предлагаем им:

Скидки на летние коктейли

Шампанское каждым трём подругам с 23 до 02 часов

Кальяны по сниженной цене

Освежающими сетами поддержат Dj Keth и Dj Sonny G, а Lodoss на микрофоне расскажет о нюансах грамотного отрыва!

Чердак
16 июня
23:00
Цены

Вход свободный

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