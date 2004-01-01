Освежись!
Лето на Чердаке!
Солнце становится всё ярче, небо всё яснее, а отметка термометра всё выше – и это значит, что настало время для настоящей летней вечеринки! «Освежись!» – говорим мы своим гостям и предлагаем им:
Скидки на летние коктейли
Шампанское каждым трём подругам с 23 до 02 часов
Кальяны по сниженной цене
Освежающими сетами поддержат Dj Keth и Dj Sonny G, а Lodoss на микрофоне расскажет о нюансах грамотного отрыва!
Вход свободный
Летняя вечеринка в Терраса Bar!
Вечеринка в Negroni club