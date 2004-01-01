Острые козырьки: 3 сезон

Хит Паба! Однажды, они пришли в Пинтергем и не заходили уходить! Они устроили забеги Тараканов, они узнали, кто виновен во всем букмекерских переполохах. Их имя и взор надолго остались в Памяти людей! И они снова зовут на сцену Пинтергема бесстрашных жителей!



Признанные режиссеры: Кирилл Васильев и Митя Гордеев. 3 сезон Острых Козырьков уже ждет своих первых зрителей. Режиссеры обещали эффект полного присутствия.



Стоит только позвонить и забронировать свое место в кинотеатре и перенестись в Пинтергем 1926 года!