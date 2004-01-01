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Острые козырьки: 3 сезон

Семья Шелби возвращается в Пинтергем! 

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События: Вечеринки.

Хит Паба! Однажды, они пришли в Пинтергем и не заходили уходить! Они устроили забеги Тараканов, они узнали, кто виновен во всем букмекерских переполохах. Их имя и взор надолго остались в Памяти людей! И они снова зовут на сцену Пинтергема бесстрашных жителей!

Признанные режиссеры: Кирилл Васильев и Митя Гордеев. 3 сезон Острых Козырьков уже ждет своих первых зрителей. Режиссеры обещали эффект полного присутствия. 

Стоит только позвонить и забронировать свое место в кинотеатре и перенестись в Пинтергем 1926 года!

Пинта
1 декабря
23:00
Цены

Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95

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