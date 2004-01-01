Осторожно, женщины!
Комедийный спектакль по пьесе А. Курейчика
Комедийный спектакль по пьесе А. Курейчика
Серж Дюбуа, французский художник, в отношениях с любимой всей душой стремится быть честным, искренним, что называется жить жизнью нормального, добропорядочного мужчины. Но так получилось, что любимая у Сержа не одна. Их три! А у судьбы, как мы знаем, достаточно своеобразное чувство юмора. И вот однажды она свела их в одном месте и в одно время. Спектакль поставлен в жанре легкой французской комедий.
Режиссёр: Владимир Большов
Автор: Андрей Курейчик
В ролях: Агриппина Стеклова, Елена Бирюкова, Анна Старшенбаум, Артем Осипов
800-2000р.
Легенда, повествующая о нескольких днях из жизни великого полководца и жестокого человека
Спектакль для малышей по мотивам русской народной сказки