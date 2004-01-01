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Осторожно, женщины!

Комедийный спектакль по пьесе А. Курейчика

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Серж Дюбуа, французский художник, в отношениях с любимой всей душой стремится быть честным, искренним, что называется жить жизнью нормального, добропорядочного мужчины. Но так получилось, что любимая у Сержа не одна. Их три! А у судьбы, как мы знаем, достаточно своеобразное чувство юмора. И вот однажды она свела их в одном месте и в одно время. Спектакль поставлен в жанре легкой французской комедий.

Режиссёр: Владимир Большов

Автор: Андрей Курейчик

В ролях: Агриппина Стеклова, Елена Бирюкова, Анна Старшенбаум, Артем Осипов

Атлантика
16 февраля
19:00
17 февраля
19:00
Цены

800-2000р.

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