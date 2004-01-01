Остаться в живых

Книжная выставка посвящена двум датам: Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню гражданской обороны МЧС России. 3 сентября люди вспоминают всех жертв террористических актов, чтут их память. День гражданской обороны МЧС России отмечается 4 октября – это профессиональный праздник службы, которая первой приходит на помощь, в том числе во время террористических актов.

В учебном пособии «Основы психологической безопасности» Ефимовой Н. С. рассмотрены вопросы безопасности с точки зрения взаимодействия личности с социумом, дан психологический анализ причин несчастных случаев, особенностей личностного поведения в опасных ситуациях, показана значимость психологических особенностей личности в обеспечении безопасности общества.

В учебнике «Психология экстремальных ситуаций» Заварзиной О. В. рассматриваются вопросы, возникающие при работе с пострадавшими в различных ситуациях.

Для студентов вузов МЧС России будет интересен учебник «Надзорно-профилактическая деятельность МЧС России» под редакцией Кириллова Г. Н., состоящий из 3 частей.

В «Книге, которая спасет вам жизнь» Андрея Ильина содержатся основы знаний по самоспасению человека в различных экстремальных ситуациях. Здесь читатель найдет описание простейших убежищ, рыболовных ловушек и охотничьих капканов, которые можно изготовить при минимуме времени и подручного материала, рецепты приготовления съедобных растений, змей, насекомых, земноводных, приемы преодоления водных препятствий, а также способы подать сигнал бедствия.

Большой практический интерес представляют книги: «Выживание человека в экстремальных условиях», «Антитеррор. Практикум для гражданина».

На выставке представлен боевой костюм пожарного, в котором каждый желающий cможет сделать фотографию.