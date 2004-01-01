Остановленные мгновенья

Николай Васильевич Смоляк – член Союза фотохудожников России, руководитель фотоклуба «Сейд» (г. Апатиты). Увлекается портретными работами. Особенно удаются мастеру детские образы и лица, здесь он – настоящий художник. Каждая фотография – вселенная образов и характеров. Любит снимать в стиле стрит – уличное фото. Работы Николая экспонируются на клубных и персональных выставках, он – активный участник всероссийских и международных проектов, конкурсов и фотосалонов, обладатель престижных наград. На международном конкурсе «Черно-белый ребенок» 2017 года его снимок «Попробуй поймать» занял второе место в номинации «Стиль жизни».

Выставка в библиотеке представляет зрителям Николая Смоляка как мастера пейзажной фотографии. 20 снимков раскрывают красоту хибинской природы, которая хороша в любое время года: буйство красок золотой поры, сказочная снежная зима, прохладное северное лето…

На выставке можно увидеть и черно-белые фотографии. По мнению фотохудожника, они более тонко передают внутреннюю энергетику снимка.