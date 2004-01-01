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Остановись перед пропастью

Выставка изданий к Международному Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией 

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События: Выставки.

Организация Объединенных Наций официально назвала наркоманию одной из трех главных угроз цивилизации наряду с ядерной войной и экологической катастрофой. Незаконный оборот наркотиков раньше рассматривался в качестве угрозы отдельному человеку, а теперь он несет угрозу здоровью и жизни целых народов и регионов, самому существованию отдельных государств. Цель выставки – рассказать молодежи о вреде и последствиях употребления наркотиков, нацелить на здоровый образ жизни.

В учебно-методическом пособии Михаила Рожкова «Профилактика наркомании у подростков» освещаются вопросы, связанные с организацией антинаркотической профилактики среди детей и подростков в образовательных учреждениях. Приводится опыт работы в условиях оздоровительно-образовательного лагеря. Пособие адресовано педагогам образовательных учреждений и специалистам, а также может быть использовано студентами вузов при проведении педагогической практики.

Монография Л.А. Цветковой Л.А. «Социальная психология наркотизма в студенческой среде» посвящена изучению факторов молодежной наркомании, её коррекции и предупреждению. Предложены мероприятия по профилактике наркозависимости и формированию здорового образа жизни современного российского студенчества в условиях вуза.

Книга «Борьба с наркотической преступностью» Эльдара Гасанова посвящена международному и сравнительно-правовому аспектам борьбы с наркотической преступностью. В ней дается характеристика системы международно-правовых норм противодействия наркотизму.

Советы по профилактике, рекомендации по преодолению этой страшной зависимости, а также реабилитации представлены в книгах Н. Исмукова «Без наркотиков», Т. Братилова «В семье наркозависимый. Что делать?», «Как бросить наркотики».

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