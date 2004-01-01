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Основы SMM-продвижения в «ВКонтакте»

Бесплатный семинар

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События: Бесплатно, Семинары, Лекции.

Мурманский бизнес-инкубатор приглашает Вас принять участие в обучающем семинаре. Целью семинара является разбор теории и практики создания продающего сообщества в социальной сети «ВКонтакте», использование аккаунта для эффективного продвижения сайта или различных продуктов.

Семинар включает 2 блока:

31 марта в 18:30 - теоретическая часть

1 апреля в 13:00 - практическая часть

Основы SMM продвижения в социальной сети подразумевают создание особого контента, посредством которого привлекается внимание широкой аудитории пользователей к продвигаемому сайту или продукту.

К ключевым факторам успеха маркетинговой стратегии бизнеса теперь относится и то, насколько глубоко он интегрирован в современные каналы коммуникации. Найти новых клиентов, повысить лояльность существующих, стать экспертом в отрасли, к мнению которого прислушиваются и доверяют - всего этого можно достигнуть при выборе правильной стратегии продвижения в социальных медиа.

Чтобы SMM-продвижение в социальной сети «ВКонтакте» оказалось достаточно эффективным и принесло видимые плоды приглашаем Вас принять участие в семинаре, на котором будут рассмотренны важнейшие инструменты работы с социальной сетью чтобы сделать свою группу активной, популярной и эффективной.

Семинар проводят SMM-специалисты c опытом продаж, cоздатели сообщества входящего в топ-30 по росту за месяц в ВКонтакте Устинович Иван и Гамолин Никита.

Для участия в практической части семинара Вам понадобится ноутбук.

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