Основоположник современного театра

Уильям Шекспир – величайший писатель мира. Гениальное искусство, глубочайшее проникновение в человеческую природу делают его современником каждого нового поколения. Шекспир – непревзойденный драматург. Феномен Шекспира в том, что он изменил драматургию, поместив в центр пьес общечеловеческие ценности, превратил назидательные и фарсовые сюжеты в бессмертные произведения.

В России по-особому относятся к его творчеству. Каждый сезон появляются новые интерпретации шекспировских пьес, и истории, знакомые в деталях, приобретают неожиданную трактовку.

На выставке представлено все многообразие драматургического наследия Шекспира – исторические хроники, трагедии, комедии – в переводах на русский и на языке оригинала, а также исследования, посвященные творчеству Шекспира. Среди самых интересных изданий – уникальная многотомная серия «Великие трагедии в русских переводах», где под одной обложкой собраны разные переводы одного и того же произведения («Ричард III», «Отелло», «Макбет», «Король Лир», «Гамлет»); антология «Гамлет: вариации: по страницам русской поэзии» (история «русского Гамлета» и русского гамлетизма от Пушкина до наших дней); «Трагическая история Гамлета, принца Датского» в изначальной версии в новом переводе Андрея Корчевского; трагедии Шекспира на английском, вошедшие в знаменитую «Библиотеку Тысячелетия» («The Millennium Library»).