Основной закон страны

Конституция Российской Федерации - основной закон нашего государства, прочный фундамент демократического развития общества. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ, который каждый гражданин страны должен знать в первую очередь. Действующая Конституция России была принята 12 декабря 1993 года.

Областная научная библиотека приглашает к участию в Дне информации, посвященном 25-летию Конституции Российской Федерации. В программе мероприятия: электронная презентация «Знаешь ли ты свои права?», которая напомнит о существующих законодательных актах, и интеллектуальная игра «Мои права во взрослом мире», подготовленная специально для молодого поколения мурманчан.