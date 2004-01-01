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Ошибка Дедушки Мороза

Новогодняя музыкальная сказка для детей

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Ограничения: 6+
События: Спектакли, Новый год.Возраст: Детям.

В предновогодней суете, хлопотах Дедушка Мороз и Снегурочка с ног сбились. Ведь надо все успеть – елку нарядить, подарки приготовить, желания все исполнить. Вот-вот и история наша случилась именно потому, что Дедушка Мороз исполнил заветное желание Зайчика Сени, ужасного трусишки, – стать сильным.

И стал Заяц Сеня, слабый и застенчивый, Семеном Первым Грозным (так он теперь велит себя величать.) И решил он всем лесным жителям мстить за свои былые унижения. Да так вошел в раж, что натерпелись страха и бедный Волк Пантелеймон, и Кабан Харитон, и Сова Глафира …

Но мы знаем, что если что-то в сказке идет не так, неправильно, то Дедушка Мороз и Снегурочка с помощью наших юных зрителей обязательно все исправят, справедливость восторжествует. И придет любимый праздник – Новый год.

Герои этой забавной, поучительной истории с удовольствием поют и танцуют.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов
Художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева
Композитор – Андрей Савельев
Балетмейстер – Рэшит Залялутдинов

В спектакле заняты: А. Водопьянов, С. Гронский, В. Журавлев, Н. Боброва, Ю. Васькова, А. Воронин, Г. Глебов, Ю. Гусарова, Ю. Денежкина, О. Заяц, А. Кинк, Н. Молчанова, В. Равданович, И. Рыдзелева, Е. Сенченко, Р. Яцков.

Атлантика
23 декабря
11:30
14:30
24 декабря
11:30
14:30
25 декабря
11:30
14:30
17:30
26 декабря
11:30
14:30
17:30
27 декабря
11:30
14:30
28 декабря
11:30
14:30
29 декабря
11:30
14:30
30 декабря
11:30
14:30
31 декабря
11:30
Цены

300-350 р.

Билет можно приобрести по ссылке

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