Ошибка Дедушки Мороза

Ограничения: 6+

В предновогодней суете, хлопотах Дедушка Мороз и Снегурочка с ног сбились. Ведь надо все успеть – елку нарядить, подарки приготовить, желания все исполнить. Вот-вот и история наша случилась именно потому, что Дедушка Мороз исполнил заветное желание Зайчика Сени, ужасного трусишки, – стать сильным.

И стал Заяц Сеня, слабый и застенчивый, Семеном Первым Грозным (так он теперь велит себя величать.) И решил он всем лесным жителям мстить за свои былые унижения. Да так вошел в раж, что натерпелись страха и бедный Волк Пантелеймон, и Кабан Харитон, и Сова Глафира …

Но мы знаем, что если что-то в сказке идет не так, неправильно, то Дедушка Мороз и Снегурочка с помощью наших юных зрителей обязательно все исправят, справедливость восторжествует. И придет любимый праздник – Новый год.

Герои этой забавной, поучительной истории с удовольствием поют и танцуют.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева

Композитор – Андрей Савельев

Балетмейстер – Рэшит Залялутдинов

В спектакле заняты: А. Водопьянов, С. Гронский, В. Журавлев, Н. Боброва, Ю. Васькова, А. Воронин, Г. Глебов, Ю. Гусарова, Ю. Денежкина, О. Заяц, А. Кинк, Н. Молчанова, В. Равданович, И. Рыдзелева, Е. Сенченко, Р. Яцков.