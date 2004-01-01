Выставка-продажа продукции из России, Беларуси и Монголии

Более 100 участников изо всех уголков России, а также из Беларуси, Монголии представят жителям и гостям города свою продукцию, которую не найдешь на полках привычных магазинов! Ассортимент товаров впечатлит разнообразием!

Гастрономические ряды не оставят равнодушными никого: фермерская мясная продукция, мясные деликатесы из дичи, колбасы, сыры, масла, сухофрукты, сладости, чайные и медовые коллекции.

Будут представлены и горячо любимые северянами рыбные консервы от мурманских производителей и замороженные морепродукты , а также морские деликатесы с Дальнего Востока.

Осенняя ярмарка поможет пополнить гардероб к зиме - подобрать шубы, пальто, пуховики, жилеты, головные уборы, аксессуары, монгольские изделия из шерсти, модные футболки и домашний трикотаж.

Кроме того, посетителей порадует большой ассортимент товаров для красоты и здоровья, товаров для домашнего уюта, посуды, косметики, ювелирных украшений, бижутерии!