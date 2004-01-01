Осенняя беговелогонка
Большой спортивный праздник для всей семьи!
Большой спортивный праздник для всей семьи!
Если ловок ты и смел – садись скорей на беговел!
В программе:
гонка с препятствиями на беговелах
экстремальные трюки от маленьких профессионалов беговел-клуба Северный ветерок и их старших друзей
тест-драйв всем желающим
конкурсы и подарки
бесплатный аквагрим от команды stArt
ростовые куклы
десятки воздушных шаров от Ретро FM
Для того, чтобы принять участие в гонке необходимо прочитать Положение и подать заявку до 13 сентября.
Стартовый взнос – 500 р.
Плавательный бассейн приглашает на бесплатные сеансы плавания