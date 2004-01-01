Осенняя беговелогонка

Ограничения: от 1,5 до 9 лет

Если ловок ты и смел – садись скорей на беговел!

В программе:

гонка с препятствиями на беговелах

экстремальные трюки от маленьких профессионалов беговел-клуба Северный ветерок и их старших друзей

тест-драйв всем желающим

конкурсы и подарки

бесплатный аквагрим от команды stArt

ростовые куклы

десятки воздушных шаров от Ретро FM

Для того, чтобы принять участие в гонке необходимо прочитать Положение и подать заявку до 13 сентября.