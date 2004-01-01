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Осенняя беговелогонка

Большой спортивный праздник для всей семьи!

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Ограничения: от 1,5 до 9 лет
События: Спорт, Соревнование.

Если ловок ты и смел – садись скорей на беговел!

В программе:

гонка с препятствиями на беговелах
экстремальные трюки от маленьких профессионалов беговел-клуба Северный ветерок и их старших друзей
тест-драйв всем желающим
конкурсы и подарки
бесплатный аквагрим от команды stArt
ростовые куклы
десятки воздушных шаров от Ретро FM

Для того, чтобы принять участие в гонке необходимо прочитать Положение и подать заявку до 13 сентября. 

Цены

Стартовый взнос – 500 р.

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