Ощущение города

Ковалёв Николай Николаевич (1937) – живописец, график, писатель, поэт, член Союза художников РСФСР (1971), заслуженный художник России (2001), член Союза писателей России. Родился в г. Ставрополе, после окончания Академии художеств в 1967 г. приехал в Мурманск. Сотрудничал с крупнейшими издательствами Москвы и Ленинграда, а также Мурманским книжным издательством в оформлении нескольких десятков взрослых и детских книг. Николай Николаевич пишет стихи, является автором публицистических и искусствоведческих статей, эссе, мемуаров.

Экспозиция, посвящённая 80-летию художника, будет включать в себя более 80 живописных и графических произведений.



