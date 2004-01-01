Мечта каждой женщины – роскошное платье в пол, подчёркивающее стройность силуэта... В этот вечер в Террасе воцарится атмосфера королевского шика, где главным героем станет – бархат, который окутает вас царственной роскошью!

Дизайнер Анна По и идейный вдохновитель Анна Дюбарь представят коллекцию «Ощущая бархат», где каждое платье – это вызов для мужчины и возможность затмить всех вокруг для женщины.

В программе мероприятия:

розыгрыш подарков от студии ткани и пошива одежды ANNA_PO studio и имидж студии Анны Дюбарь

подарки от lounge-cafe Терраса и фотостудии Pion

живая музыка

развлекательная программа от ведущего Артема Моисеева

стильная фотосессия

Также во время презентации вы можете приобрести готовые дизайнерские изделия или заказать индивидуальный пошив по вашим параметрам, а чтобы добавить событию красоты, наряды продемонстрируют финалистки конкурса Краса Заполярья 2017.