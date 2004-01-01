В рамках всероссийской акции памяти «Юные герои Великой Победы» состоится показ художественного фильма «Орлёнок».

Фильм повествует о юном партизане Великой Отечественной войны пионере Вале Котко (собирательный образ, объединивший факты биографии пионеров-героев Вали Котика и Марата Казея).

По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны немцы оккупируют небольшой украинский городок. Пионер Валя Котко, прозванный партизанами «Орлёнком», помогает отряду следить за немцами и добывать оружие, окруженный фашистами, взрывает себя гранатой.

К моменту выхода фильма, в 1957 году, прозвище «орленок» уже было нарицательным для любого юного героя.

Показ состоится в группе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова во ВКонтакте.