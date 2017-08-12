Уличный баскетбол – это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

«Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в Российской Федерации, как самого доступного вида спорта среди населения, а также для привлечения россиян к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

Место проведения:

12.08.2017г. – г. Мончегорск, спортивная площадка ФОКа (Ленина, 8А) для возрастных групп до 16 лет и 17-18 лет. Начало соревнований в 12:00 часов.

13.08.2017г. – г. Мурманск, территория с/к «Долина Уюта» в рамках празднования Дня физкультурника для возрастной группы от 19 лет и старше. Начало соревнований в 10:00 часов.

К участию в соревнованиях допускаются группы юношей и девушек до 16 лет, юношей и девушек 17-18 лет, а также мужчин и женщин от 19 лет и старше. Состав команды 4 игрока (3 полевых + 1 запасной).