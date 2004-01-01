Интересный день в библиотеке: выставки, мастер-классы, встречи и квиз

Окружающий мир наполнен множеством цветов и оттенков. Оранжевый цвет, яркий и энергичный, олицетворяет счастье и полноту жизни.

Попробуем создать оранжевое настроение вместе? Свежее, теплое и радостное! Приглашаем окунуться в ласковое оранжевое море позитива!

10.00-20.00 «Оранжевое путешествие»: выставка-квест

Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2 этаж

10.00-20.00 «Оранжевый шарф для холодной зимы»: выставка-настроение

Зал художественной литературы, 2 этаж

12.00-13.00 Поздравительная открытка «Солнечный букет»: мастер-класс

Мастер: Кривошеева Людмила Ивановна, Детская театральная школа

Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2 этаж

12.00-13.00 Коллаж «Новогодний апельсин»: мастер-класс

Мастер: Вишневская Лариса Васильевна, Кольский дом детского творчества

Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2 этаж

15.00-16.00 «Остров радости»: встреча-диалог с «книгами оранжевого настроения» и «оранжевой музыкой»

Зал художественной литературы, 2 этаж

16.00-17.00 «Формула хорошего настроения»: мастер-класс Светланы Максимовой, практикующего психолога центра «Здесь и теперь»

Зал-трансформер, 4 этаж

17.30-19.30 «Солнце, отпуск, путешествия»: встреча с мурманскими авторами видеоблога бюджетных путешествий "Три индиота". Видео, лайфхаки и советы по планированию и осуществлению путешествий своей мечты

Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж

18.30-19.30 «Читаем вместе, читаем вслух!»

Рассказы Надежды Тэффи читает актриса и музыкант Екатерина Ефремова

Зал-трансформер, 4 этаж

18.30-19.30 Квиз «Грани цвета. Оранжевый»

Отдел краеведения, 4 этаж