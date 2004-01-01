Оранжевое настроение
Интересный день в библиотеке: выставки, мастер-классы, встречи и квиз
Интересный день в библиотеке: выставки, мастер-классы, встречи и квиз
Окружающий мир наполнен множеством цветов и оттенков. Оранжевый цвет, яркий и энергичный, олицетворяет счастье и полноту жизни.
Попробуем создать оранжевое настроение вместе? Свежее, теплое и радостное! Приглашаем окунуться в ласковое оранжевое море позитива!
10.00-20.00 «Оранжевое путешествие»: выставка-квест
Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2 этаж
10.00-20.00 «Оранжевый шарф для холодной зимы»: выставка-настроение
Зал художественной литературы, 2 этаж
12.00-13.00 Поздравительная открытка «Солнечный букет»: мастер-класс
Мастер: Кривошеева Людмила Ивановна, Детская театральная школа
Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2 этаж
12.00-13.00 Коллаж «Новогодний апельсин»: мастер-класс
Мастер: Вишневская Лариса Васильевна, Кольский дом детского творчества
Зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2 этаж
15.00-16.00 «Остров радости»: встреча-диалог с «книгами оранжевого настроения» и «оранжевой музыкой»
Зал художественной литературы, 2 этаж
16.00-17.00 «Формула хорошего настроения»: мастер-класс Светланы Максимовой, практикующего психолога центра «Здесь и теперь»
Зал-трансформер, 4 этаж
17.30-19.30 «Солнце, отпуск, путешествия»: встреча с мурманскими авторами видеоблога бюджетных путешествий "Три индиота". Видео, лайфхаки и советы по планированию и осуществлению путешествий своей мечты
Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж
18.30-19.30 «Читаем вместе, читаем вслух!»
Рассказы Надежды Тэффи читает актриса и музыкант Екатерина Ефремова
Зал-трансформер, 4 этаж
18.30-19.30 Квиз «Грани цвета. Оранжевый»
Отдел краеведения, 4 этаж