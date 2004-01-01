Orange Box

OrangeBox объединил в своих малых метрах большинство мурманских диджеев, которых невозможно услышать на одной площадке, открыл новые имена.

Вопреки всем музыкальным разногласиям в OrangeBox гостили все те, кто никогда не играет вместе. Это был пример хорошего дружественного проекта, без соревнований, без цензуры, без споров и конфликтов. Каждый высказывал за пультом свое отношение к музыке. Атмосфера этого проекта была неповторима, особая дружеская теплота среди всех присутствующих, более чем достойный звук, возможность воочию наблюдать за выступлением звезд с метрового расстояния. Маленький Boiler room в Мурманске.

9 декабря в последний раз празднуем день рождения OrangeBox. Потусим немного больше обычного. Вы – лучший подарок. Оранжевый цвет одежды приветствуется.

DM Shved

Letrique

Zubov b2b Dremin

German Runov

Energetik b2b M.Vesna

Fred