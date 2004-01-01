Orange Box
Празднуем День рождения проекта в Гарине!
OrangeBox объединил в своих малых метрах большинство мурманских диджеев, которых невозможно услышать на одной площадке, открыл новые имена.
Вопреки всем музыкальным разногласиям в OrangeBox гостили все те, кто никогда не играет вместе. Это был пример хорошего дружественного проекта, без соревнований, без цензуры, без споров и конфликтов. Каждый высказывал за пультом свое отношение к музыке. Атмосфера этого проекта была неповторима, особая дружеская теплота среди всех присутствующих, более чем достойный звук, возможность воочию наблюдать за выступлением звезд с метрового расстояния. Маленький Boiler room в Мурманске.
9 декабря в последний раз празднуем день рождения OrangeBox. Потусим немного больше обычного. Вы – лучший подарок. Оранжевый цвет одежды приветствуется.
DM Shved
Letrique
Zubov b2b Dremin
German Runov
Energetik b2b M.Vesna
Fred
Вход свободный