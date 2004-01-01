Маргарита Валериановна Хабарова – член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Бурятии, искусствовед. Работает в технике горячей эмали с конца 1990-х.

Экспозиция «Опыты в эмали» представляет собой одну из интереснейших страниц развития современной российской станковой эмали. Работа с горячей эмалью технически сложна: мастер не имеет возможности вмешиваться в процесс, а может лишь, основываясь на опыте и интуиции, регулировать время и температуру обжига. Именно это и формирует уникальность каждого произведения.

На творческий путь Маргариты Хабаровой повлияли личные знакомства с профессионалами ремесла, многочисленные путешествия и насыщенная биография. Опыты в эмали Маргариты Хабаровой – это постоянный поиск и эксперимент в широчайшем диапазоне тем и жанров, многообразие пластических решений: от классики до абстракции, от пейзажа до многофигурной композиции. В экспозиции будет представлено более 60 произведений.