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Группа представит публике свой очередной лонгплей, после чего отправится в большое турне по стране и ближнему зарубежью, которое продлится весь 2018 год.

Изменения, произошедшие как в составе коллектива, так и в музыкальной составляющей летом и осенью 2017 года, позволили группе выйти на совершенно иной, качественно новый уровень творчества.

На протяжении всей осени, выпуская сингл за синглом, «Операция Пластилин» привлекает под свои флаги все большую армию поклонников.