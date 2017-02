Only for man

Ограничения: 18+

Мы не можем оставить без внимания наших сильных, отважных и красивых мужчин! По случаю праздника Терраса Bar посетит Dj SevenEver!

SevenEver – известный Dj, mc, beatboxer, один из самых востребованных голосов DeepHouse сцены в России. Автор и исполнитель успешных треков с такими топовыми продюсерами России, как Ivan Spell, No Hopes, Misha Klein, Anton Liss, Andrey Exx, Yam Nor, The Mankeys, Dj Rich-Art, Dj Kirillich, Nopopstar, Max Lyazgin, Lessovsky и мн.др. Резидент главного afterparty Москвы – клуба PurPur iBar. Работы с участием SevenEver издаются на крупнейших лэйблах, таких как LouLou Records, Heavenly Bodies, Hot Fingers, Deepalma, ABCDEEP и др. Во время dj/mc сета и лайвов использует вокальные процессоры эффектов Korg KaossPad и Helicon VoiceLive Touch 2, показывая настоящий профессионализм своей работы!