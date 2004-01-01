Инженерные каникулы «Online мульт weekend» для ребят от 7 до 13 лет пройдут в дистанционном формате с 29 октября по 3 ноября. Участие бесплатное!

Вот что ждет участников:

онлайн-мастер-классы от наставников детского технопарка;

интересная тематическая викторина;

творческие задания;

обучение созданию собственного мультфильма в программе Scratch и рисованию диснеевского персонажа в программе Boxy.

И это еще не все! Ребята научатся основам мультипликации и видеомонтажа, соберут поделки из LEGO, поработают в технике «тестопластика». По окончании образовательно-развлекательного трека каждый участник получит сертификат.

Регистрация открыта с 16 по 27 октября по ссылке.

Важно: детям от 7 до 9 лет для участия необходимо наличие классического набора LEGO.

После регистрации необходимо прислать на почту детского технопарка «Кванториум-51» по адресу kvantorium51@laplandiya.org заявление, согласие на обработку персональных данных, согласие и на фото- и видеосъемку. Шаблоны заявлений размещены на сайте детского технопарка.