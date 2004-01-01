Онлайн-богослужения

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов, обезопасив себя и своих близких от заражения коронавирусом. Однако молиться можно и не покидая своих домов – многие храмы и монастыри запустили онлайн-трансляции богослужений. Подробную информацию о времени начала богослужений можно узнать на официальных сайтах храмов и подворий.

Список храмов, транслирующих богослужения по московскому времени: