Онлайн-богослужения

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов, обезопасив себя и своих близких от заражения коронавирусом. Однако молиться можно и не покидая своих домов – многие храмы и монастыри запустили онлайн-трансляции богослужений. Подробную информацию о времени начала богослужений можно узнать на официальных сайтах храмов и подворий.
Список храмов, транслирующих богослужения по московскому времени:
- Московский Сретенский монастырь: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал
- Новоспасский монастырь, город Москва: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал
- Московское подворье Валаамского монастыря: трансляции и расписание богослужений можно найти здесь.
- Храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, город Москва: трансляции проходят на ютуб-канал, информация о времени богослужений — в описании под видео.
- Храм святых апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот в Москве (Сербское подворье): онлайн-трансляция ведется на сайте храма.
- Храм Святой Великомученицы Екатерины на Всполье, город Москва: расписание онлайн-богослужений можно найти на сайте храма, прямые трансляции ведутся в Фейсбуке.
- Храм святого великомученика Димитрия Солунского на Благуше, город Москва: расписание онлайн-богослужений можно найти на сайте храма, прямые трансляции ведутся в Фейсбуке.
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке: время онлайн-богослужений и трансляции здесь.
- Храм святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе, город Москва: ссылки на аудио-трансляции богослужений можно найти на сайте храма.
- Храм Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, город Москва: трансляции богослужений ведутся в инстаграм-аккаунте храма.
- Храм Покрова Божией Матери города Иванова: расписание богослужений и трансляция на сайте прихода.
- Державный храм города Фрязино: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал.
- Троицкий храм города Королева: информация о следующей трансляции можно найти на сайте храма, видео смотрите на ютуб-канале.
- Храм преподобного Серафима Саровского города Иванова: расписание богослужений и трансляция на сайте прихода.
- Храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова: прямая трансляция из храма и расписание богослужений на сайте храма.
- Троицкий собор города Подольска: трансляция из храма ведется весь день на сайте собора.
- Аудиотрансляция из московского храма святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице.
- Расписание и ссылки на трансляции богослужений из питерских соборов можно найти на сайте Санкт-Петербургской митрополии.
- Храм Святых Царственных Мучеников города Ижевска: информация о богослужении и трансляция находится на сайте прихода.
- Храм Святых Равноапостольных царей Константина и Елены в Вологде: время онлайн-богослужений и трансляции здесь.
- Православный Свято-Никольский приход в Хельсинки: сайт храма, прямые эфиры с богослужений в Инстаграм.
- Ютюб-трансляция богослужений в Свято-Троицком Ионинском монастыре города Киев.
- Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра: трансляции служб проходят на ютуб-канале.
- Свято-Елизаветинский монастырь города Минск: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал.