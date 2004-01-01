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Онлайн-богослужения

Трансляции из храмов России, Белоруси, Украины и Финляндии

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События: Видеотрансляции.

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов, обезопасив себя и своих близких от заражения коронавирусом. Однако молиться можно и не покидая своих домов – многие храмы и монастыри запустили онлайн-трансляции богослужений. Подробную информацию о времени начала богослужений можно узнать на официальных сайтах храмов и подворий. 

Список храмов, транслирующих богослужения по московскому времени:

  • Московский Сретенский монастырьрасписание онлайн-богослужений и ютуб-канал
  • Новоспасский монастырь, город Москва: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал
  • Московское подворье Валаамского монастыря: трансляции и расписание богослужений можно найти здесь. 
  • Храм иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, город Москва: трансляции проходят на ютуб-канал, информация о времени богослужений — в описании под видео.  
  • Храм святых апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот в Москве (Сербское подворье): онлайн-трансляция ведется на сайте храма.
  • Храм Святой Великомученицы Екатерины на Всполье, город Москва: расписание онлайн-богослужений можно найти на сайте храма, прямые трансляции ведутся в Фейсбуке.
  • Храм святого великомученика Димитрия Солунского на Благуше, город Москва: расписание онлайн-богослужений можно найти на сайте храма, прямые трансляции ведутся в Фейсбуке.
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке: время онлайн-богослужений и трансляции здесь
  • Храм святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе, город Москва: ссылки на аудио-трансляции богослужений можно найти на сайте храма
  • Храм Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, город Москва: трансляции богослужений ведутся в инстаграм-аккаунте храма.
  • Храм Покрова Божией Матери города Иванова: расписание богослужений и трансляция на сайте прихода. 
  • Державный храм города Фрязино: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал.
  • Троицкий храм города Королева: информация о следующей трансляции можно найти на сайте храма, видео смотрите на ютуб-канале
  • Храм преподобного Серафима Саровского города Иванова: расписание богослужений и трансляция на сайте прихода.
  • Храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова: прямая трансляция из храма и расписание богослужений на сайте храма.
  • Троицкий собор города Подольска: трансляция из храма ведется весь день на сайте собора.
  • Аудиотрансляция из московского храма святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице.
  • Расписание и ссылки на трансляции богослужений из питерских соборов можно найти на сайте Санкт-Петербургской митрополии.
  • Храм Святых Царственных Мучеников города Ижевска: информация о богослужении и трансляция находится на сайте прихода. 
  • Храм Святых Равноапостольных царей Константина и Елены в Вологде: время онлайн-богослужений и трансляции здесь.
  • Православный Свято-Никольский приход в Хельсинкисайт храма, прямые эфиры с богослужений в Инстаграм.
  • Ютюб-трансляция богослужений в Свято-Троицком Ионинском монастыре города Киев.
  • Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра: трансляции служб проходят на ютуб-канале
  • Свято-Елизаветинский монастырь города Минск: расписание онлайн-богослужений и ютуб-канал
Город Мурманск
c 1 по 30 апреля

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