132711

«Ониона» и «Ювента»

Концерт ансамблей бального танца

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «Ониона» хорошо знаком бальному сообществу Мурманской области. Он является одним из старейших среди коллективов бального танца не только в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, но и всего Кольского Заполярья. 16 апреля 2017 года ансамбль отметит свой 45-летний юбилей.

В честь этого знаменательного события ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента» устроят на сцене Дворца культуры настоящий праздник танцевальных ритмов.

На сцену выйдут танцоры всех возрастов – от 7 до 70 лет. Они представят зрителям разнообразные композиции: латиноамериканские и европейские, сольные и массовые, зажигательные и лиричные.

ДК им. С.М. Кирова
16 апреля
15:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?