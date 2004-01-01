«Ониона» и «Ювента»
Концерт ансамблей бального танца
Концерт ансамблей бального танца
Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «Ониона» хорошо знаком бальному сообществу Мурманской области. Он является одним из старейших среди коллективов бального танца не только в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, но и всего Кольского Заполярья. 16 апреля 2017 года ансамбль отметит свой 45-летний юбилей.
В честь этого знаменательного события ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента» устроят на сцене Дворца культуры настоящий праздник танцевальных ритмов.
На сцену выйдут танцоры всех возрастов – от 7 до 70 лет. Они представят зрителям разнообразные композиции: латиноамериканские и европейские, сольные и массовые, зажигательные и лиричные.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23
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