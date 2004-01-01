Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «Ониона» хорошо знаком бальному сообществу Мурманской области. Он является одним из старейших среди коллективов бального танца не только в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, но и всего Кольского Заполярья. 16 апреля 2017 года ансамбль отметит свой 45-летний юбилей.

В честь этого знаменательного события ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента» устроят на сцене Дворца культуры настоящий праздник танцевальных ритмов.

На сцену выйдут танцоры всех возрастов – от 7 до 70 лет. Они представят зрителям разнообразные композиции: латиноамериканские и европейские, сольные и массовые, зажигательные и лиричные.