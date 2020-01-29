Он в Аргентине

Ограничения: 16+

Что будет, если столкнуть в старом санатории двух сильных и совершенно разных женщин? Одна - интеллигентная и холеная престарелая артистка, другая – простая, косноязычная, нагловатая уборщица. Что случится, если выяснится, что у них гораздо больше общего, чем они могли бы предположить? ОН - один мужчина на две судьбы. Для одной Он «верный» муж, для второй любовник и отец детей. Что произойдет, когда любовный треугольник раскроется? Зрителя ждет захватывающий сюжет, смех и слезы, переживания и неожиданный финал! Режиссер: Нина Чусова Действующие лица и исполнители: Диана – Татьяна Васильева Нина - Елена Воробей Продолжительность: 1 час 40 минут Без антракта