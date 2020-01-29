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Он в Аргентине

Жизненная комедия

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Что будет, если столкнуть в старом санатории двух сильных и совершенно разных женщин? Одна - интеллигентная и холеная престарелая артистка, другая – простая, косноязычная, нагловатая уборщица. Что случится, если выяснится, что у них гораздо больше общего, чем они могли бы предположить? ОН - один мужчина на две судьбы. Для одной Он «верный» муж, для второй любовник и отец детей. Что произойдет, когда любовный треугольник раскроется? Зрителя ждет захватывающий сюжет, смех и слезы, переживания и неожиданный финал! Режиссер: Нина Чусова Действующие лица и исполнители: Диана – Татьяна Васильева Нина - Елена Воробей Продолжительность: 1 час 40 минут Без антракта

ДК им. С.М. Кирова
29 января 2020
19:00
Цены

1500-2600 р.

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