Имя Юрия Алексеевича Гагарина - лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, кавалера высших знаков отличия ряда государств, почётного гражданина многих российских и зарубежных городов, хорошо известно всему миру.

9 марта 2019 года этому легендарному человеку исполнилось бы 85 лет. Узнать о судьбе, о пути становления как первоклассного летчика, первого космонавта планеты поможет выставка «Он был первым».

С 1957 по 1960 гг. Юрий Гагарин проходил военную службу в 768-ом истребительном авиационном полку 122 авиадивизии ВВС Северного флота. На Кольском Севере, в г. Заполярном, в 1959 году у Юрия Алексеевича родилась первая дочь Елена. С Кольской земли старший лейтенант Гагарин вместе с семьей отправился в Звёздный городок, чтобы подготовиться к первому в мире полёту человека в космос. Об этом периоде жизни первого космонавта рассказывают книги: «Юрий Гагарин в Заполярье», «Юрий Алексеевич Гагарин и Мурманский край», «Музей имени Ю. А. Гагарина в поселке Корзуново», «Мемориальные доски Североморска».

В справочнике «Музеи Мурманской области» рассказывается о Доме-музее Ю.А.Гагарина в поселке Сафоново, в котором представлены личные вещи Героя Советского Союза.

На выставке представлены красочно оформленные фотоальбомы «Гагарин известный и неизвестный», «Юрий Гагарин. Колумб Вселенной», «Космическая одиссея Юрия Гагарина» и сочинениями первого космонавта мира «Дорога в космос», «Вижу Землю», «Психология и космос».