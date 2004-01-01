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Oligarkh

Концерт группы на онлайн-платформе Stay 

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События: Концерты.

Как вы думаете, что получится, если превратить русские народные песни, мелодии Чайковского и рэп девяностых в хиты танцевальной электроники? Получится очень круто, что и доказывает творчество коллектива Oligarkh. Парни соединяют, казалось бы, несоединимое, пропуская русский фольклор и классику через призму современных тенденций edm-музыки. Свои концерты группа сопровождает сюрреалистичным видео-артом, где Никита Михалков отплясывает со Снуп Догом, а Наташа Ростова отправляется на техно. Для своего выступления на платформе Stay коллектив подготовил программу с новыми треками и визуальным рядом, открывающий новые возможности слияния технологий и искусства.

Город Мурманск
5 апреля
20:00 - 23:00
Цены

300-5000 руб.

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