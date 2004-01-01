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Ольга Бузова

Празднуем первый год счастливой и танцевальной жизни клуба!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Этой ночью на нашей сцене выступит одна из самых популярных певиц страны – Ольга Бузова.

Ольга Бузова – молодая российская артистка и певица, и самый популярный блогер России. Уже за первый год своей творческой карьеры Оля получила множество музыкальных наград и премий.

Песни и клипы Ольги Бузовой набирают огромное количество просмотров и получают народное признание по всей стране и за ее пределами.

Okean Hall
6 декабря
23:00
Цены

Информация по телефону: 288-789

от 3000 р.

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