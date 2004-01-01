Олеся Кравченко и Сергей Говоров

Дуэт Сергея Говорова (саксофон) и Олеси Кравченко (орган) – первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Дуэт сложился в 2010 г., его дебютное выступление блестяще прошло в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган – один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

В репертуаре музыкантов как серьезные академические и духовные произведения, современная музыка, так и переложения эстрадных и джазовых композиций. Участники ансамбля тщательно подходят к составлению концертных программ, отбирая по всему миру оригинальные произведения для саксофона и органа.

Концерты дуэта с неизменным аншлагом проходят в лучших залах Москвы (Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Римско-католический кафедральный собор Непорочного зачатия, Музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Лютеранский собор святых Петра и Павла, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Англиканский собор св. Андрея) и других городов России (Архангельск, Тюмень, Ноябрьск и др.)